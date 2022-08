"Espero que Gonçalo Ramos fique, mas se houver alguma oportunidade de mercado aceitarei outra decisão. Temos outros avançados. No final, é uma decisão do clube e do jogador, mas sim, espero que fique”, disse esta sexta-feira Roger Schmidt sobre a possibilidade de o avançado do Benfica ainda sair até ao final do fecho do mercado de transferências.









Ver comentários