Schmidt pede intensidade e velocidade no arranque do estágio em Inglaterra

Intensidade e velocidade vão ser as palavras de ordem durante o estágio do Benfica no St. George’s Park, em Inglaterra, que esta segunda-feira começa. Roger Schmidt sabe que não há tempo a perder, o que implica carregar no acelerador para recuperar a forma física e deitar fora algum peso a mais das férias.O preparador físico Yann-Benjamin Kugel vai ter um papel mais interventivo durante o estágio, sob o olhar de Schmidt. O técnico vai exigir o máximo empenho e deve utilizar todos os jogadores no particular desta quarta-feira, com o Southampton. O objetivo é transmitir a ideia de que conta com todos.