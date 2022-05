Eran Zahavi, avançado israelita do PSV, é um dos desejos de Roger Schmidt para reforço do ataque do Benfica na próxima temporada, apurou o Mais Sport.



O técnico alemão conhece bem o atacante de 34 anos e acredita que este se pode encaixar da melhor forma no esquema que pretende implementar na Luz em 2022/2023.









