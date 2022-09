O norueguês Aursnes pode ser a grande surpresa no onze do Benfica com a Juventus, quarta-feira para a Champions, sabe o Correio da Manhã.



Roger Schmidt está a ponderar dar mais poder físico ao meio-campo encarnado num jogo em que a vitória é o objetivo, mas o empate também é positivo nas contas do Grupo H da liga milionária.









