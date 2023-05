O Benfica dá início à preparação do importante jogo com o Sp. Braga para a Liga esta terça-feira. Uma das prioridades de Roger Schmidt é preparar o lateral-direito Bah para reaparecer no onze titular, sábado, no Estádio da Luz.



O dinamarquês já esteve no banco no encontro com o Gil Vicente (triunfo dos encarnados por 2-0), mas não teve minutos de competição.









