Roger Schmidt vai dar a Gonçalo Guedes um papel mais interventivo no que falta da época. Segundo apurou o CM, o treinador tem em mente garantir ao avançado internacional português mais minutos de utilização, quer a partir do banco quer inclusivamente em opções de primeira equipa. Conta com ele para acrescentar novas soluções de ataque, tal como aconteceu no dérbi do passado domingo, no qual acabou por ter ação fundamental na reviravolta no resultado.









