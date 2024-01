Roger Schmidt deixou ontem pistas firmes sobre a estreia de Marcos Leonardo, reforço de inverno, com a camisola do Benfica, no jogo deste domingo (18h00) frente Rio Ave.



“O Marcos já está connosco há mais de uma semana. Está integrado e feliz por estar no Benfica. Já demonstrou qualidade nos treinos e é possível que jogue alguns minutos neste jogo, até para acelerar a sua integração.









Ver comentários