Roger Schmidt pondera fazer mexidas no onze inicial, amanhã, no jogo com o Portimonense para a Liga, sabe o CM.



O lateral-esquerdo checo Jurásek está recuperado de lesão (já esteve no banco com o Salzburgo para a Champions) e por isso deve avançar para a equipa em detrimento de Aursnes, que no jogo da Champions teve uma prestação abaixo do que já fez naquela posição.









