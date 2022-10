Roger Schmidt entende que o controlo do meio-campo é determinante para o Benfica sair vitorioso do clássico do Dragão que está agendado para sexta-feira (20h15, Sport TV 1), apurou o Correio da Manhã.



A equipa técnica do Benfica estudou até à exaustão as rotinas da formação portista e o caminho para a vitória, segundo o treinador alemão, passa pelo domínio do miolo.









