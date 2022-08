O Benfica ainda está longe do rendimento idealizado por Roger Schmidt. Com as mudanças que planeia implementar no onze, o técnico alemão acredita que os encarnados poderão jogar o dobro no médio prazo.



A métrica é fácil de explicar. Ao que o CM apurou, Schmidt pensa mudar, pelo menos, meia equipa face aos três primeiros jogos oficiais da temporada.









Ver comentários