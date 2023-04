O Benfica tem pouca margem de erro no campeonato, a seis jornadas do fim, pelo que entrar bem com o Estoril no domindo e marcar cedo é o grande objetivo de Roger Schmidt para o encontro da Luz, sabe o CM.



O técnico quer que o jogo com os canarinhos seja o ponto de partida para uma reta final de campeonato que permita à equipa festejar o 38º titulo no final de maio.









