O treinador Roger Schmidt salientou este sábado a grande motivação e confiança com que o Benfica parte domingo para o dérbi lisboeta da 33.ª ronda, no reduto do Sporting, onde se pode sagrar campeão da I Liga de futebol.

"Temos uma nova situação agora. Trabalhámos muito durante esta época pelos nossos objetivos. Se estivermos focados em nós e vencermos no domingo, seremos campeões da I Liga portuguesa. É uma grande motivação para nós", expressou o treinador alemão.