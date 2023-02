"A vida familiar é a minha prioridade, como para outros treinadores. Não iria para lado nenhum sem a minha família. Vamos ver quanto tempo vou aguentar esta vida, mas sou bastante jovem e sinto-me bastante realizado. Até mais do que quando era jogador. Pensava que tinha nascido para jogar, mas se calhar nasci mais para ser treinador", disse este domingo Rúben Amorim, em jeito de confissão, no lançamento do seu jogo 100 como treinador do Sporting na Liga (esta segunda-feira, frente ao Desportivo de Chaves).









