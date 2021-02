"Se estiver em algum site para venda, eu compro": jogador Francisco Geraldes fica sem prancha de surf em assalto

Francisco Geraldes revelou nas redes sociais que o seu carro foi assaltado e de lá lhe foi tirada a prancha de surf. E foi com algum humor que partilhou o momento com os seguidores."Para quem me assaltou o carro durante a noite, tenho duas considerações: levaram uma prancha, metade branca, metade verde, que tem o meu nome. Se estiver em algum site para venda, eu compro", refere numa 'storie' no Instagram, acrescentando logo a seguir: "Os senhores quebraram o confinamento. Podiam ter esperado. Acho injusto para todos os outros assaltantes que estão a cumprir escrupulosamente as regras de confinamento. Uns podem assaltar e outros não".Depois partilhou uma imagem do carro com a mala aberta e ironizou: "Vou deixá-lo assim durante 24 horas. Quando voltar quero o material lá dentro. Se não vou chamar o @xicobyxico e o @tiagosacapires e isto vai ficar feio".