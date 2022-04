"Se falo dá polémica": Vieira não comenta críticas que fez a Rui Costa no regresso de férias no Brasil

O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira falou em exclusivo à CMTV na sua chegada ao aeroporto depois de umas férias ao Brasil.As declarações de Luís Filipe Vieira surgem apenas dois dias depois das fortes críticas feitas a Rui Costa, a propósito do mérito na conquista da Youth League, por parte do Benfica.O antigo presidente disse recentemente que Rui Costa não tinha mérito no processo de formação do Benfica."Se falo dá polémica", responde Luís Filipe Vieira aos jornalistas, não querendo prestar mais declarações.

Luís Filipe Vieira dará uma entrevista à CMTV no dia 9 de maio.