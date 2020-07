“Se fico? Estou cá agora”, afirma Sérgio Conceição

"Eu estou cá agora. Tenho que fazer três jogos e tenho contrato. Isso não é uma questão importante neste momento. Não me apetece falar dessas coisas, é um estado de espírito." Foi assim que Sérgio Conceição reagiu este domingo à possibilidade de sair do FC Porto no final da temporada.Sérgio Conceição pode sair pela porta grande depois de festejar o segundo campeonato no Dragão, mas ainda esta época colocou o lugar à disposição, quando perdeu a Taça da Liga para o Sp. Braga, a 25 de janeiro. "Não dei um murro na mesa. Simplesmente defendi o meu estado de espírito", esclareceu o técnico na antevisão do jogo de hoje (21h15), com o Moreirense, garantindo que essa situação foi completamente ultrapassada com Pinto da Costa.Sobre o regresso de Jorge Jesus ao Benfica e se isso ofuscou a conquista do FC Porto, Conceição contou dois episódios dos festejos azuis-e-brancos: "O sócio 4520, Carlos Sotto Mayor, com 96 anos, estava na cama, muito fraco, e no dia do jogo com o Sporting, depois da vitória, conseguiu levantar-se sozinho e caminhar. O Maxi enviou uma fotografia a festejar perto dos Aliados... para se ver a força que o FC Porto tem."Fábio Vieira tem-se destacado na equipa portista e Sérgio Conceição elogiou o avançado, de 20 anos, mas lembrou os outros jogadores da formação: "São jovens valores seguros do FC Porto e vão dar muitas alegrias num futuro próximo." Para o jogo desta noite, o técnico garantiu que a equipa jogará "como se não tivesse conquistado o título nacional"."Vamos ao Estádio do Dragão para fazer um bom jogo e trazer pontos", disse este domingo Ricardo Soares, treinador do Moreirense, no lançamento da partida de hoje à noite."O Iker não pode jogar. Penso que não tem aval médico", afirmou este domingo Sérgio Conceição a propósito da vontade dos adeptos portistas quererem que o espanhol jogue para também ser campeão nacional.Na sua newsletter oficial, o FC Porto corrigiu este domingo a informação errada da véspera em que dava Alex Telles como estando suspenso para o jogo de hoje com o Moreirense devido à acumulação de cartões amarelos. Só que a ‘Dragões Diário’ comete novo erro, atribuindo oito cartolinas ao lateral em vez das sete que efetivamente tem. No primeiro cenário, o defesa falharia a visita ao Sp. Braga (34ª ronda) se visse um amarelo com os cónegos, risco que, na verdade, não se verifica.