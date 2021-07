“Se fosse com Pinto da Costa, já estavam aqui as claques”: Vieira não gostou da forma como foi tratado pelo Benfica

Luís Filipe Vieira não gostou da forma como foi tratado pelo Benfica e não fecha a porta a um regresso. "Disse logo no primeiro dia: se fosse com Pinto da Costa já estavam aqui as claques", contou ao CM Magalhães e Silva, revelando que quando lhe contou que Rui Costa se tinha autoproclamado presidente, Vieira perguntou: "Eles fizeram-me isso?".

Ainda segundo o advogado do presidente do Benfica agora com funções suspensas, Vieira nada mais disse a partir daquele momento. O jurista percebeu que estava magoado, mas que não queria dar parte de fraco.

Sobre um possível regresso aos encarnados, Magalhães e Silva não fechou a porta. Ao CM disse que Luís Filipe Vieira "está a ponderar o regresso". "Ele suspendeu as suas funções como presidente, mas exatamente porque suspendeu é porque tinha no horizonte poder retomá-las assim que possível", garantiu o advogado, assegurando que Vieira está "efetivamente" a ponderar o regresso.

Outro problema jurídico será como o fazer. Não pode contactar com os administradores da SAD, por determinação do juiz, mas nada impede que delegue funções em terceiros para continuar a exercê-las.

Vieira também deverá recorrer daquela medida de coação acessória, para a Relação de Lisboa, precisamente para poder ser presidente do Benfica em pleno exercício do poder.