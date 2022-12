Aos 86 anos, Berlusconi voltou a ocupar a sua cadeira no Parlamento italiano após ter sido proibido de exercer cargos públicos durante dez anos por uma condenação por fraude fiscal.



O presidente do AC Monza esteve envolvido em vários casos de escândalo sexual, sendo o mais famoso o 'caso Ruby', quando teve relações com uma menor em troca de dinheiro.