"Não sou incoerente. Vendemos o Tabata porque o Matheus Nunes não quis sair na altura. Por isso, a incoerência não é do lado do treinador." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou a transferência do médio para o Wolverhampton por 45 milhões de euros, mais cinco por objetivos.



A antevisão ao jogo de hoje no terreno do FC Porto foi dominada pela saída do internacional português.









