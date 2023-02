"Os jogadores têm de pensar que têm de ganhar e que se não ganharmos é o fim do mundo." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o clássico deste domingo (18h00, Sport TV 1) com o FC Porto em Alvalade.



O treinador do Sporting reconheceu que se trata de um jogo de "tudo ou nada". "E é assim que temos de levar jogo a jogo até ao fim do campeonato", disse, lembrando a derrota do Sporting na Taça da Liga: "A revolta não serve de muito quando não é aplicada com cabeça.









