“Se não ganharmos títulos, sairei pelo próprio pé. Dois anos seguidos sem ganhar nada não pode acontecer numa equipa como o Sporting”, assumiu este domingo Rúben Amorim durante a antevisão do jogo desta segunda-feira (20h45, Sport TV 1) com o Casa Pia.



O treinador não esquece a derrota com o Sp. Braga (1-0), que impediu a equipa de chegar à final da Taça da Liga.









