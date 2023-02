“Se o clube não me quiser, eu vou-me embora”, diz Amorim após derrota com o FC Porto

"Se o clube não me quiser, eu vou-me embora. E ao contrário do que já disse, não é preciso pagar nada. Mas eu acredito no projeto", disse este domingo Rúben Amorim após a derrota com o FC Porto.O treinador do Sporting salientou que a sua equipa podia ter ido para o intervalo em "vantagem" e que acabou por sofrer um golo num "ressalto", o que dificultou a estratégia. Com a calma que o caracteriza, afirmou de seguida "Temos perdido nos detalhes. Por vezes não fazemos golo quando temos de fazer. Depois, falta-nos maturidade competitiva em comparação com o FC Porto. Há ressaltos que dão para eles e que não dão para nós. Voltámos a perder e temos de pensar no próximo jogo."No que respeita às novidades na equipa, Rúben Amorim não se inibiu nas explicações: "Chermiti, pelo que tem feito, merecia continuar a jogar. Fatawu é explosivo e forte no 1x1". Com o apuramento para a Liga dos Campeões complicado, o técnico enalteceu o caminho que a equipa está a fazer e que está a "vender bem". "Isto não acaba aqui", concluiu.