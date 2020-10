"Se quer saber se violou as regras, ele que ligue ao ministério": presidente da Juventus sobre quebra de isolamento de CR7

Juventus

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, reagiu esta quinta-feira às declarações do ministro do desporto italiano, Vincenzo Spadafora, que afirmou que Cristiano Ronaldo, infetado com coronavírus, pode ter violado o protocolo das autoridades sanitárias italianas após confirmação de casos positivos na equipa.Em entrevista à rádio italiana Rai Radio1, o ministro admitiu que o craque português possa ter quebrado a bolha sanitária. "Penso que sim, se não tiver existido qualquer autorização específica das autoridades", revelou.Tal como Cristiano Ronaldo, outros jogadores abandonaram temporariamente o clube italiano para ingressarem nos trabalhos das respetivas seleções."Entrámos numa bolha e em isolamento. Uma vez que não tínhamos competições, libertámos os jogadores para continuarem em casa. Não há quebra de bolha. Quando as seleções chamam os jogadores, eles têm consciência e ficam preocupados", relembrou o presidente da Juve, Andrea Agnelli durante a assembleia geral de apresentação dos dados financeiros do clube.Quando questionado sobre se o internacional português teria ou não violado as regras impostas em Itália, Agnelli respondeu: "Ronaldo tem de ligar para o Ministério da Saúde e do Interior e pedir-lhe que lhe expliquem o que violou. Para a, aplico o protocolo federal. Sou dirigente desportivo e aplico o protocolo federal. Se querem saber se ele violou uma lei estatal, perguntem ao Ministro. Não posso dar autorizações sanitárias, têm de ser pedidas a outros".