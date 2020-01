"Se tiver de sair, saio": Jorge Silas diz ser inabalável

"Eu sou inabalável. Entro sempre com confiança. No futebol estamos sempre expostos. Seja com Silas, Sérgio Conceição ou com o Rúben [Amorim], que agora está a ganhar. Até já se falou do Bruno Lage, com o Benfica a bom nível e em primeiro." Foi desta forma que Silas abordou os rumores que dão conta da sua possível saída do Sporting.

O clube leonino está nesta altura uma posição delicada, situação que parece não tirar o sono ao técnico. "O meu lugar está à disposição desde o primeiro dia em que entrei aqui, independentemente do resultado. Se tiver de sair do Sporting, saio. Ninguém está aqui agarrado. Só estou onde as pessoas me querem e onde também eu quero estar", revelou o treinador na antevisão do jogo desta segunda-feira (21h00) em casa, com o Marítimo, para a Liga.

O Sporting, após ser afastado da Taça da Liga, está concentrado na Liga Europa e na Liga, e nem mesmo a grande diferença pontual para os rivais Benfica e FC Porto abala a confiança de Silas. "Temos a Liga Europa, acreditamos que podemos passar à 2ª fase. Há a 2ª volta do campeonato para jogar e eu não descarto o 2º lugar", afirmou.

As atenções, por agora, estão viradas para o Marítimo, jogo que o técnico antevê difícil: "Tem boa equipa, vem de 6 jogos sem perder, mas temos argumentos para vencer."



"Bruno? Não o noto mais ansioso"

"Ele está sempre muito disponível para trabalhar. Pode andar mais ansioso mas não noto isso. Está muito focado nos treinos e nos jogos. Falo muito com os meus jogadores e ele é um dos que se envolve mais. Acho que vai jogar e vai jogar bem de certeza absoluta", referiu Silas, quando questionado sobre o estado de espírito de Bruno Fernandes, tendo em conta o impasse em torno da transferência para o Manchester United.



Sporar em dúvida para esta noite

Sporar, reforço recente do Sporting, está em dúvida para o jogo desta segunda-feira com o Marítimo. "Há uma série de condicionantes. O campeonato de onde veio estava parado. Os últimos dias foram diferentes para ele. Acusou tensão e acabou por ter um problema gástrico que o deixou debilitado", disse Silas. Acuña, Mathieu, Eduardo e Bolasie estarão ausentes, todos devido a castigos.