O defesa central do Sporting, Sebastián Coates, foi eleito defesa central da época 2020/21 da I Liga.O capitão leonino, internacional uruguaio, revelou estar bastante feliz com a nomeação e agradeceu a todos os que votaram em si. "É um orgulho pertencer ao onze do ano", reagiu o jogador que contribuiu na equipa do Sporting para a conquista do campeonato.Coates registou esta época 3181 minutos jogados na principal prova do futebol português, cinco golos e três prémios de Homem do Jogo ao longo da temporada.