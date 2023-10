As equipas portuguesas estão obrigadas a melhorarem o desempenho conjunto nas competições europeias já na próxima jornada. Essa é a única forma de reduzirem o risco da seca de milhões da UEFA que se avizinha se prolongar por ainda mais épocas.



Vamos por partes. Com a queda para o 7.º lugar do ranking da UEFA, Portugal só terá uma equipa diretamente qualificada para a Champions em 2024/25.









