SEF deteta seis futebolistas em situação irregular nos distritais da região Centro

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta segunda-feira ter detetado seis futebolistas em situação irregular no país, no âmbito de uma operação relacionada com o controlo da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional.Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o SEF, que teve como alvo dois clubes de futebol da zona Centro, esclarece que "a ação, que visava também a deteção de situações enquadráveis na prática de crimes de auxílio à imigração ilegal, permitiu a sinalização de seis atletas em situação irregular, por não serem titulares de visto ou documento que os habilitasse à prática de qualquer atividade em território nacional"."A situação documental dos seis atletas será, agora, analisada pelo SEF, no sentido de apurar elementos que, eventualmente, possibilitem a sua regularização. Caso contrário, terão de abandonar o país no prazo de 20 dias, sob pena de incorrerem em procedimento administrativo de afastamento", esclarece o SEF.Esta entidade diz ainda que as "instalações de uma das instituições foram mesmo alvo de buscas, tendo sido apreendidos diversos documentos relacionados com identificação e inscrição de atletas estrangeiros"."Aos clubes em referência, que militam nos escalões distritais, serão instaurados processos de contraordenação a que correspondem coimas que, no total, podem variar entre os 20.000 e os 40.000 euros".