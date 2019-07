SEF esclarece situação com avião do Benfica no aeroporto de Beja

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) emitiu esta manhã um comunicado a propósito da chegada do avião no qual viajava o Benfica e que aterrou em Beja. O SEF esclarece que não se verificou atrasos da parte dos seus serviços.



"O voo em apreço tinha chegada prevista para as 7h40, acabando por aterrar 40 minutos antes da hora prevista. Os dois inspetores nomeados para fazer o respetivo controlo chegaram às boxes de controlo de fronteira às 07H00, tendo observado ainda as manobras de estacionamento do avião. Permaneceram na box de controlo de fronteira cerca de 45 minutos, a aguardar pela chegada dos passageiros. O SEF esteve presente no posto de fronteira do Aeroporto de Beja atempadamente, não tendo existido qualquer má prática da parte do Serviço. Mais ainda, ocorreram situações imprevistas (falha de eletricidade e de rede), o que não afetou o controlo de passageiros, já que as respetivas consultas haviam sido feitas previamente pelo SEF", pode ler-se no comunicado.

