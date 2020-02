Seferovic ainda não recuperou psicologicamente da perda da titularidade na equipa de Lage

O avançado suíço Seferovic está desmotivado e ainda não recuperou psicologicamente da perda da titularidade na equipa de Bruno Lage, apurou oO internacional suíço jogou frente ao Shakhtar Donetsk na quinta-feira (derrota por 2-1), mas ficou evidente a falta de ritmo e a desmotivação do avançado, que esteve apagado e longe de criar perigo para a baliza dos ucranianos.Seferovic acabou substituído por Vinícius, a primeira opção de Bruno Lage para o ataque, à passagem do minuto 69. A exibição pálida pode agora fazer com que Seferovic passe a terceira opção no ataque, com a promoção de Dyego Sousa.Segundo oapurou, Bruno Lage tem feito trabalho específico com o avançado que está emprestado pelos chineses do Shenzhen FC. Dyego Sousa não fez a pré-temporada e está a ganhar ritmo de forma progressiva para entrar na equipa na reta final da Liga.O facto de o Benfica viver o momento de maior crise de resultados dos últimos anos (não ganha há quatro jogos, perdendo três e empatando um) e da equipa ainda estar a tentar recuperar animicamente dos seis pontos cedidos para o FC Porto em apenas duas jornadas não ajuda à integração de jogadores.Seferovic está, todavia, longe dos números evidenciados na época passada. Em 2018/19, foi o melhor marcador da equipa, com um total de 27 golos em 51 jogos. Só na Liga, no qual foi decisivo para a conquista do título, fez 23 golos em 20 jogos. Esta época soma seis golos em 33 jogos.Entretanto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol manteve a multa de 102 euros imposta ao guarda-redes Odysseas, na sequência do jogo com o FC Porto (derrota por 3-2), por ter visto um cartão amarelo, depois de se queixar de ser atingido com objetos lançados das bancadas.