O Benfica venceu o Estrela da Amadora (II Liga) por 3-1, em jogo-treino realizado nas instalações do Campus do Seixal.









O encontro ficou marcado pelo regresso de Seferovic à competição, após período de afastamento, devido a lesão. O avançado suíço, de resto, mostrou não ter desaprendido durante a ausência, pois marcou um dos três golos da formação encarnada (precisamente o terceiro). Seferovic lesionou-se durante um treino no dia 18 de setembro (problema muscular na perna direita).

Os restantes dois golos foram apontados por Pizzi (1-0 e 2-0), um dos quais de penálti. O golo do Est. Amadora foi marcado por Fabrício Simões (2-1).









Leia também Seferovic regressa aos convocados do Benfica para duelo com o Sp. Braga Jorge Jesus fez alinhar o seguinte onze: Helton Leite, Gilberto, Ferro, Morato, Lázaro, Meité, Gedson, Pizzi, Grimaldo, Everton e Seferovic. Jogaram ainda: Weigl, Sandro Cruz, Tiago Gouveia, Jair, Kalaica, João Neto e Luís Lopes.

O Est. Amadora jogou de início com: Hidalgo, Conceição, André Duarte, Figueiredo, Thiago Melo, Traoré, Dantas, Diogo Pinto, Reko, Miguel Rosa e Paulinho. Jogaram ainda: Diogo Santos, Fabrício Simões, Anthony, Bruno, Raimundo, Chapi, Miranda, Afonso, Kenio, Henrik e Tipote.

PORMENORES

Taarabt ainda ausente



O médio marroquino continua a recuperar de uma lesão no tornozelo direito. Esta sexta-feira não jogou mas poderá regressar no encontro da Taça com o P. Ferreira na próxima sexta-feira.





Outros lesionados



Entregues ao departamento clínico continuam João Mário, Gil Dias, Rafa, Darwin, André Almeida e Lucas Veríssimo.





soares oliveira com a liga







Leia também Jesus chama central Tomás Araújo Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD do Benfica, está a colaborar com a Liga, tendo assumido funções de administrador da empresa constituída para a centralização dos direitos televisivos. A escolha foi feita, de forma consensual, na cimeira de presidentes de 2 de setembro.

“João Victor? é natural...”



“Houve sondagens de outros clubes e imaginamos que outras ofertas vão surgir. É algo natural”, disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, após ter sido questionado sobre o interesse do Benfica em João Victor, defesa-central de 23 anos da equipa paulista.