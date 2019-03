Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seferovic e João Félix a 100% no Benfica

Lage espera dificuldades com uma equipa que está a “lutar pela sobrevivência”.

Por Sara Guterres | 01:30

Boas notícias para o Benfica: Seferovic e João Félix estão recuperados das respetivas lesões e foram convocados para o jogo deste sábado (20h30, BTV) com o Tondela. "Estão a cem por cento", revelou ontem Bruno Lage, na antevisão do encontro com a formação beirã, acrescentando que o defesa-central Jardel - ausente desde fevereiro - também já está apto.



Para segurar o primeiro lugar, o Benfica quer vencer os oito jogos que restam até ao final do campeonato. O técnico, ainda assim, prefere afastar a pressão: "A posição que alcançámos é uma oportunidade única. Há dois meses ninguém nos colocava nesta posição. Isto não é pressão, mas sim motivação."



Sobre o Tondela, que venceu o Benfica na Luz na época passada (3-2), Lage mostrou-se confiante numa boa exibição contra um adversário que "está a lutar pela sobrevivência". "Vamos sentir uma equipa a querer agarrar a oportunidade. Vamos ter de estar no nosso melhor", alertou o treinador.



Questionado sobre se está a torcer para que o Sp. Braga vença o FC Porto e se as escolhas para o jogo deste sábado estão condicionadas pelo dérbi de quarta-feira com o Sporting, para a Taça de Portugal, Bruno Lage foi perentório: "É um duplo não. [Sou] adepto do Benfica. É olhar para dentro e para o que podemos fazer. É a nossa maneira de estar, jogo a jogo. Há três pontos muito importantes e só depois teremos tempo para preparar o outro jogo."



Lage voltou-se para as individualidades do plantel, nomeadamente Adel Taarabt (surpresa na convocatória), para explicar que vestir a camisola principal do Benfica só depende de duas coisas: "Primeira é treinar a mil, com intensidade alta; e quando tiver oportunidades, ter rendimento. É só isso."



Juve reserva dupla da luz

A Juventus garantiu a prioridade nas contratações de Rúben Dias e João Félix, apurou o CM.



O direito de preferência pelos jogadores foi alcançado em Lisboa, na passada segunda-feira, após reunião entre Fabio Paratici, dirigente do clube italiano, e Luís Filipe Vieira. Face ao interesse que os jogadores estão a despertar junto de colossos europeus, a Vecchia Signora antecipou-se à concorrência e ‘reservou-os’ desde já para a próxima época. A reunião realizou-se no dia do Portugal-Sérvia (1-1, Estádio da Luz).



Rúben Dias foi titular, enquanto a estreia de João Félix na Seleção foi adiada devido a lesão. Os clubes já se tinham reunido em Itália, aí com Jorge Mendes. Vieira insistiu que os jogadores só saem pelas cláusulas.



A do central é 70 milhões de euros e a do avançado é de 120 milhões, valores que não assustam o clube de Cristiano Ronaldo. Contactado pelo CM, o Benfica não quis comentar.



Jardel apto, mas fora dos convocados

Jardel já recuperou da lesão que o afastou dos relvados nas últimas semanas, mas não integra a lista de convocados de Bruno Lage para a receção ao Tondela. O capitão do Benfica estava lesionado na coxa direita desde o dérbi com o Sporting (6 de fevereiro, Taça de Portugal), que as águias venceram por 2-1.