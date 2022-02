O Fenerbahçe, da Turquia, tem tudo acertado com o ponta-de-lança internacional suíço Haris Seferovic, do Benfica. Quem o garante é o site turco kanaryasokagi.com.O clube de Istambul está no mercado (janela de transferências na Turquia encerra apenas na próxima terça-feira) para garantir um avançado e o jogador das águias é um dos alvos prioritários do quinto classificado da liga turca.