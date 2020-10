O internacional senegalês Sadio Mané, futebolista do Liverpool, testou esta sexta-feira positivo à Covid-19 e foi isolado do resto do grupo, no qual agora se inclui Diogo Jota.

Este é o segundo caso no campeão inglês, depois de Thiago Alcântara ter testado igualmente positivo por coronavirus na terça-feira.

Os 'reds' precisam que Mané tem "sintomas ligeiros" e que, apesar do problema, se sente "de boa saúde": vai ficar de quarentena e vai perder a deslocação a Birmingham para defrontar o Aston Villa.