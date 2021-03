"Sei que vou voltar melhor que nunca", diz Samaris após operação

"Vou parar até ao final da época fruto de uma lesão que tem de ser tratada. É apena um momento menos bom que faz parte da carreira de um jogador. Mas com a nossa equipa, com os meus colegas e vocês, adeptos incansáveis, ao meu lado, vou superar isto! Sei que vou voltar melhor do que nunca." Esta foi a mensagem de Samaris, nas redes sociais, no dia em que foi operado ao tendão de Aquiles do pé direito, falhando os jogos que restam na atual temporada.Esta cirurgia tinha vindo a ser constantemente adiada pelo jogador, que entendia que podia dar o seu contributo à equipa, apesar do desconforto que sentia. Contudo, sabe o CM, como não estava a ser opção para Jorge Jesus, o grego – juntamente com a equipa médica encarnada - decidiu avançar já para o procedimento, que decorreu em Madrid.Samaris, que tem contrato com as águias por mais duas temporadas, quer estar totalmente recuperado no arranque da nova época para poder conquistar o seu espaço na equipa. Recorde-se que o grego de 31 anos foi quase sempre titular durante a primeira passagem de Jesus pela Luz.O Benfica reafirmou esta sexta-feira que não está em negociações com Diego Costa, nem tão pouco que Luís Filipe Vieira vai a Madrid para desbloquear o negócio. Fonte oficial das águias garantiu ao CM que o foco neste momento está apenas naquilo que falta da temporada e nos objetivos que ainda podem ser alcançados. O avançado Diego Costa, de 32 anos, está sem clube desde que em dezembro rescindiu contrato com o Atlético de Madrid.