Seleção alemã obrigada a cancelar treinos depois de jogador testar positivo à Covid-19

A seleção de futebol da Alemanha detetou esta terça-feira um caso positivo de Covid-19 entre os jogadores que foram convocados pelo selecionador Hansi Flick.A Federação Alemã não revelou o nome do jogador que testou positivo para o coronavírus, mas o site Bild afirma que o defesa Niklas Sule é o infetado.A seleção garante que o atleta com Covid-19 se encontra sem sintomas, está vacinado e foi isolado. Outros quatro jogadores foram considerados contactos de risco e também foram colocados em quarentena.O site Bild refere ainda que o treino da seleção desta terça-feira foi cancelado e os jogadores vão treinar para os jogos com o Liechtenstein e com a Arménia apenas no hotel The Ritz Carlton, onde estão hospedados desde segunda-feira.Recorde-se que, a Alemanha regista uma incidência semanal de 213,7 infeções de Covid-19 por 100 mil habitantes, o maior valor desde o início da pandemia e o dobro da semana passada. O número de mortos também dobrou em relação à semana anterior, tendo sido contabilizados 169 óbitos nas últimas 24 horas. A pressão hospitalar também aumentou.