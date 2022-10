Dificilmente o sorteio para o Euro 2024 poderia ter sido mais favorável a Portugal, que tem caminho aberto para se apurar para o Europeu que se vai realizar na Alemanha. Isto depois de ter evitado os adversários mais fortes: França e Inglaterra no Pote 2; Ucrânia, Noruega e Suécia no Pote 3; Grécia e Turquia no Pote 4. O único contratempo é o facto de a seleção nacional ter calhado num grupo com seis equipas em vez de cinco: assim fica com menos duas datas livres para os lucrativos jogos de preparação.





Colocado no Grupo J, Portugal é claramente favorito. A equipa das quinas já jogou 37 vezes com os cinco adversários e só perdeu uma vez, no longínquo ano de 1961: a 8 de outubro, no Luxemburgo, Eusébio marcou um golo na primeira internacionalização, mas não evitou a derrota por 4-2. Os restantes 36 jogos saldam-se por 31 vitórias e 5 empates, com 118 golos marcados e 19 sofridos.

Grupos







Como se o histórico não bastasse, o ranking da FIFA reforça o fosso de potencial: Portugal é 9º classificado, muito à frente da Eslováquia (55º), o rival mais bem posicionado. Neste contexto, a qualificação para a fase final afigura-se como obrigatória, até porque se apuram os dois primeiros de cada grupo.

Adversários da seleção





Santos “favorito” ainda só pensa no Mundial



“Otimista? Sim, claramente que Portugal é favorito, mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar no Campeonato do Mundo”, afirmou Fernando Santos. Na primeira reação depois do sorteio, o selecionador deixou claro que, para já, só lhe interessa o Campeonato do Mundo que se vai realizar no Qatar, a partir de 20 de novembro: “Essa é a primeira competição que vamos disputar e não a qualificação para o Europeu, como seria natural e normal. Agora, o mais importante é o Mundial. Vou pôr este sorteio dentro da mala e vou esquecê-lo. Só em janeiro vou pensar nele.” A fase de qualificação do Euro 2024 disputa-se de março a novembro de 2023. Depois ainda há um play-off com base na classificação da Liga das Nações.