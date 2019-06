Seleção conquistou mais um título com Fernando Santos no comando. A carreira do selecionador em números

A Seleção Nacional conquistou este domingo mais um título com Fernando Santos ao comando da equipa. Conheça a carreira do selecionador português de futebol de 64 anos em números.- Campeão Nacional em 1998/99- Supertaça em 1997/98 e 1998/99- Taça de Portugal em 1999/2000 e 2000/01- Taça da Grécia, em 2001/02- Treinador do Ano na Grécia. Quatro vezes em 2001/02, 2004/05, 2008/09 e 2009/10- Finalista da Taça da Grécia, em 2005/06- Treinador da década na Grécia, em 2000/10- Qualificou Grécia para o Europeu, em 2012- Quartos de final do Europeu, em 2012- Qualificou Grécia para o Mundial, em 2014- Oitavos de final do Mundial, duas vezes em 2014 e 2018- Qualificou Portugal para o Europeu em 2016- Campeão Europeu em 2016- Qualificou Portugal para o Mundial, em 2018- Qualificou Portugal para a 'final four' da Liga das Nações em 2018- Liga das Nações, em 2019