Seleção espanhola esquece-se das chuteiras em Madrid e é obrigada a treinar de sapatilhas na Geórgia

A seleção espanhola de futebol não pôde treinar de chuteiras na Geórgia, dado que a mala que as transportava ficou esquecida no Aeroporto de Barajas, em Madrid, avançou esta quinta-feira o jornal Sport.Os jogadores chamados por Luis de la Fuente para a dupla jornada da fase de apuramento para o Euro2024 viram-se, esta quinta-feira, forçados a treinar de sapatilhas, em Tbilisi.A preparação ficou limitada a exercícios físicos e o selecionador espanhol não conseguiu ensaiar momentos com bola antes do encontro de sexta-feira frente à Geórgia.A mala com as chuteiras deverá chegar a Tbilisi na manhã desta sexta-feira.