Seleção feminina de sub-17 vira resultado e vence Brasil por 3-2

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 recuperou esta terça-feira de desvantagem de dois golos para se impor à congénere do Brasil por 3-2, no Estádio do Algarve, na preparação para a Ronda de Elite rumo ao Euro2020.

Giovanna Lemos, aos 16 minutos, de penálti, e Luiza Travassos, aos 23, oportuna a recarregar defesa incompleta da guarda-redes, colocaram as 'canarinhas' em vantagem.

As pupilas de Carlos Sacadura iniciaram a reação ainda no primeiro tempo, com Maria Negrão (40 minutos) a 'sentar' uma adversária na pequena área e a enganar a guarda-redes.

Aos 53 minutos, depois de as lusas atirarem uma bola ao poste, Alícia Correia surgiu em corrida na área a empatar, cabendo a Leonor Alves, aos 59, consumar a reviravolta, após um mau alívio da defesa adversária e com alguma 'ajuda' da guarda-redes.

Quinta-feira, Portugal tem um novo teste, frente à Áustria, em Albufeira.

Portugal defronta Espanha, Eslovénia e Turquia no grupo 6 da Ronda de Elite de acesso ao Europeu de 2020, com jogos entre 19 e 25 de março.

O vencedor de cada um dos sete grupos da Ronda de Elite junta-se à anfitriã Suécia na fase final do Europeu, a decorrer entre 09 e 22 de maio