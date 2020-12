Seleção feminina portuguesa em 30.º lugar no ranking FIFA, o melhor de sempre

A seleção portuguesa de futebol feminino subiu dois lugares e vai terminar 2020 no 30.º lugar do ranking da FIFA, a melhor posição de sempre no fim do ano civil, divulgou hoje o organismo.

Desde a última atualização, em agosto, Portugal ganhou sete pontos, passando a somar 1.666, situação que deixa a formação lusa pela primeira vez dentro do 'top 30' das melhores seleções mundiais na passagem do ano.

Nos últimos quatro meses de 2020, a equipa de Francisco Neto somou só vitórias nos quatro jogos disputados no Grupo E de qualificação para o Euro2020, batendo o Chipre (3-0 fora e 1-0 em casa), a Escócia (1-0) e a Albânia (1-0).

A seleção portuguesa já garantiu, pelo menos, o segundo lugar do agrupamento, que poderá dar o apuramento direto para próximo Campeonato da Europa ou um lugar nos 'play-offs' de qualificação.

Portugal tinha terminado o ano de 2019 no 31.º posto do ranking FIFA.

Os Estados Unidos continuam a liderar a lista, seguidos da Alemanha, segunda classificada, e da França, terceira.