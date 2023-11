Objetivo cumprido. Portugal ganhou à Islândia e fez um inédito pleno em campanhas de qualificação para uma fase final. Dez vitórias a fio em dez jogos, num desafio que, não fosse por isso, jamais entraria para a história.



Assim, tudo muda de figura. Duas mãos cheias numa campanha imaculada. E com uma cereja no topo do bolo: 36 golos marcados no apuramento, o que também é um máximo absoluto.









