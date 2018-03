Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção Nacional: As escolhas de Santos

Selecionador já chamou 69 jogadores desde que assumiu o comando em 2014.

Por Mário Figueiredo | 11:00

Fernando Santos já convocou 69 jogadores e procedeu a 31 estreias, desde que assumiu o comando da seleção nacional em 2014, sucedendo a Paulo Bento.



O ‘engenheiro do penta’, como ficou conhecido pelo título conquistado pelo FC Porto, foi também o engenheiro da recuperação da seleção nacional no pós-Mundial de 2014 no Brasil. Voltou a abrir as portas das seleção a todos, mesmo àqueles que tinham sido proscritos por Paulo Bento e aqueles que se autoexcluíram de defender as cores nacionais.



Não olhou a idades, mas promoveu uma revolução sólida. Regressaram jogadores como Tiago ou Ricardo Carvalho, mas também promoveu estreias curiosas, como a do central José Fonte, aos 30 anos de idade ou a de Renato Sanches com 18. E foi com um misto de maduros e jovens que conduziu Portugal ao título europeu em 2016, em França.



Nos eleitos para os jogos com o Egito e Holanda, de preparação para a presença no Mundial da Rússia no verão, manteve a política de abrir a equipa a jovens e a veteranos. Os exemplos são Fábio Coentrão (Sporting) e Rúben Dias (Benfica). Este último seria estreante. Ambos acabaram por não integrar o grupo devido a lesões. Para os seus lugares foram chamados o lateral-esquerdo Mário Rui, que está emprestado pela Roma ao Nápoles e regressou o central Luís Neto (Fenerbahçe).



Nesta convocatória, que incluiu naturalmente Cristiano Ronaldo, destaque para os cinco jogadores do Sporting (Coentrão e William foram depois dispensados por lesão) e o zero absoluto de jogadores do FC Porto. As águias ainda tinham Rúben Dias, mas foi dispensado e também ficaram a zero. A próxima lista já será a do Mundial.



Euro 2016 dá favoritismo no Mundial



Portugal sagrou-se campeão europeu de futebol em França (2016) e chega ao Mundial integrado no leque de favoritos. O campeonato do Mundo, que decorre na Rússia, tem início no dia 14 de junho e termina no dia 15 de julho em Moscovo.



Aposta firme no guardião Rui Patrício



O guarda-redes Rui Patrício (Sporting) tem sido um dos imprescindíveis de Fernando Santos. No momento da última convocatória tinha 36 internacionalizações com o engenheiro. Igual a ele está apenas Quaresma.