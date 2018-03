Seleção Nacional aterra na Rússia no dia 9 de junho para disputar o Mundial

Equipa das Quinas vai participar na fase final do Campeonato do Mundo da Rússia.

A Seleção Nacional vai viajar para a Rússia no dia 9 de junho, mediante a participação na fase final do Campeonato do Mundo da Fifa, que decorre de 14 de junho a 15 de julho, segundo um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal vai estrear-se na competição com um jogo frente à Espanha, a número 6 do ranking FIFA, no dia 15 de junho, em Sochi. Cinco dias depois defronta Marrocos, em Moscovo (12h00), e fecha a fase de grupos no dia 25, em Saransk (18h00) frente ao Irão, de Carlos Queiroz.



Antes da partida, e já em estágio para a fase final, Portugal cumpre três particulares, dois em solo luso, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, e a 07 de junho, com a Argélia, e um na Bélgica, com a seleção local, a 02 de junho.



A equipa liderada por Fernando Santos tornou-se pela primeira vez campeã europeia em 2016 depois de vencer a final do campeonato na França, frente à equipa da casa, por 1-0.