A Seleção Nacional de Sub-21 venceu esta quarta-feira a Suíça por 3-0 e garantiu a passagem aos quartos de final do Europeu da categoria.Depois das vitórias sobre a Croácia (1-0) e a Inglaterra (2-0), a formação orientada por Rui Jorge venceu os helvéticos, com golos de Diogo Queirós, Francisco Trincão e Francisco Conceição.Em primeiro lugar do grupo D, a seleção vai agora defrontar a Itália, segunda classificada no grupo B.O Euro sub-21 disputa-se na Eslovénia e na Hugria.