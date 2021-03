Seleção Nacional defronta o Azerbaijão em Turim na qualificação para o Mundial'2022

A Seleção Nacional vai defrontar o Azerbaijão no estádio da Juventus, em Turim (Itália), informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no site oficial. Além do estádio, a Seleção Nacional irá também utilizar o centro de treinos e o hotel da formação onde atua Cristiano Ronaldo.O encontro de qualificação para o Mundial'2022, agendado para dia 24, estava inicialmente previsto para Alvalade, mas em virtude das restrições de viagens devido à Covid-19 a FPF teve de encontrar alternativas.Ainda neste mês de março Portugal vai visitar a Sérvia (dia 27) e o Luxemburgo (dia 30), completando assim os três primeiros encontros da fase de qualificação para o Mundial.