Portugal joga em Munique com público na fase de grupos do Euro2020

Os jogos da seleção portuguesa de futebol na fase de grupos do Euro2020 vão disputar-se, tal como inicialmente previsto, em Munique e Budapeste, com público, anunciou esta sexta-feira a UEFA, depois de ter alterado alguns locais da competição.

Assim, o comité executivo da UEFA decidiu manter a cidade de Munique, onde Portugal deverá defrontar a Alemanha, em 19 de junho, como uma das cidades-sede da competição, anunciado que poderão assistir aos quatro encontros para a capital da Baviera 14.500 espetadores.

Portugal, que defende o título conquistado em 2016, estreia-se no grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho, de novo em Budapeste.