Seleção Nacional na máxima força para esta quinta-feira

Aseleção nacional está na máxima força para defrontar esta quinta-feira (19h45) a República Checa, no Estádio José Alvalade, num jogo a contar para 3ª jornada da fase de grupos da Liga das Nações. Os 26 convocados estiveram presentes no treino desta terça-feira, às ordens de Fernando Santos.









Depois do empate com a Espanha (1-1) e da vitória diante da Suíça (4-0), Portugal centra atenções no encontro com os checos que, a par da seleção nacional, têm quatro pontos no grupo A2 da Liga das Nações.

Matheus Nunes foi o porta-voz de Portugal. O médio do Sporting enalteceu a qualidade da seleção checa. “É uma seleção muito difícil. Empatou com a Espanha, logo aí mostra que não vai ser fácil. É uma equipa que joga em bloco baixo e sai rápido em contra-ataque. Vamos tentar contrariar os pontos fortes do nosso adversário, mas vamos entrar para vencer como sempre”, anteviu o jogador de 23 anos.









A Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta terça-feira que, tal como no jogo do passado domingo com a Suíça, o encontro com a República Checa, no Estádio José Alvalade, também vai ter lotação esgotada.

Esta quarta-feira, a seleção nacional tem mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras (10h30). Depois, às 12h30, Fernando Santos e um jogador vão fazer a antevisão do encontro desta quinta-feira com a seleção checa.