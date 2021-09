Seleção portuguesa deixa Hungria rumo ao Azerbaijão e já treinará em Baku

A seleção portuguesa de futebol retoma este domingo os treinos, em Baku, para onde viaja ao final da manhã, de modo a preparar o jogo frente ao Azerbaijão, da quinta jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022.

Após o triunfo alcançado no encontro particular com o Qatar (3-1), no sábado, na cidade húngara de Debrecen, a sessão de treino decorrerá durante a tarde na capital azeri e apenas deve contar com os suplentes utilizados e os jogadores que não foram opção para o selecionador luso, Fernando Santos, enquanto os titulares vão, provavelmente, realizar exercícios de recuperação no ginásio.

O defesa Pepe e médio João Palhinha, que falharam o treino de sexta-feira, devem treinar-se normalmente.

No sábado, o avançado André Silva e os médios Otávio -- em estreia absoluta - e Bruno Fernandes, aos 23, 25 e 88 minutos, respetivamente, foram os autores dos golos lusos, enquanto Abdelkarim Hassan, aos 61, fez o tento do Qatar, que terminou reduzido a nove jogadores, devido às expulsões do guarda-redes Barsham e de Boualem Khoukhi.

Na terça-feira, o Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, acolherá, a partir das 17h00 (hora de Lisboa), o encontro entre Azerbaijão e Portugal, da quinta ronda da 'poule' A de acesso ao Mundial2022.

Portugal é um dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.