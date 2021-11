Seleção portuguesa já está concentrada na Cidade do Futebol para o Mundial

A seleção portuguesa já se encontra concentrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde na terça-feira começará a preparar as partidas com República da Irlanda e Sérvia, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol, através do sítio oficial.

Na nota divulgada no sítio oficial na Internet, o organismo assinalou o momento, recordando que o primeiro treino está agendado para terça-feira, às 10h30, sendo que antes, às 10h00, um jogador a definir falará aos jornalistas em conferência de imprensa.

A seleção nacional defronta a República da Irlanda na quinta-feira, em Dublin, e recebe a Sérvia no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dois últimos encontros do Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.