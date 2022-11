Seleção portuguesa recebida em romaria e euforia no Qatar

Centenas de adeptos em grande euforia receberam esta sexta-feira a seleção portuguesa de futebol, na chegada da equipa das 'quinas' à unidade hoteleira em que vai ficar instalada durante o Mundial2022, em Al-Shahaniya, nos arredores de Doha.

Eram 00h06 locais (21h06 em Lisboa) quando o autocarro da comitiva lusa surgiu no campo de visão de uma multidão de mais de 500 adeptos, na sua quase totalidade locais, ansiosos por verem os jogadores portugueses - nem que tenha sido por breves segundos.

Vários deles equipados a rigor, com camisolas de Portugal, munidos de bandeiras lusas e até uma tarja de consideráveis dimensões se destacava entre os eufóricos adeptos, com a frase "Qatar is a very welcoming country [o Qatar é um país muito acolhedor]".